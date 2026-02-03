名古屋駅の名古屋マリオットアソシアホテルのロビーに、今年も色鮮やかな「雛のつるし飾り」が登場しました。愛知県大治町の女性グループが毎年手掛けているもので、今年は山形県酒田市の「傘福」など、日本三大つるし飾りを集めました。また、雛人形を取り囲むおよそ1万個もの縁起物には、「タイ」はめでたい、「フクロウ」は苦労しない、ことしの干支「午」には飛躍を願う意味などが込められています。この