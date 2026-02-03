遺産相続における安心と信頼を築くためには、「事前の準備」がなによりも重要です。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、実際の争続対策事例をもとに、国際的な相続手続きの課題について解説します。海外居住者が関係する相続が抱える課題戦後に渡米し米国で暮らしていた高齢の姉（当時99歳）が、日本で亡くなった妹の相続人となった事例があり