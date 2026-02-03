JR赤羽駅で、使用済みの切符から出る「きっぷの芯」を無料で配布するコーナーが設置されていました。これを見つけて持ち帰った男性の投稿がThreadsで拡散され、「何に使うの？」「これ欲しい」と驚きの声が相次いでいます。【写真】持ち帰った「きっぷの芯」は…自宅でこんな姿に！投稿したのは、日常で起きた出来事をSNSで発信しているMATCHさん（@match.ko）です。MATCHさんが「きっぷの芯」を見つけたのは、JR赤羽駅の北改札を