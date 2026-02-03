私（エミ）は夫のリョウとの結婚生活を、義実家でスタートしました。自分たちのマイホームを持つまでの一時的な同居に踏み切ったのです。しかし義母は長年、一緒に暮らす義祖母から嫁いびりをされてきたようです。次第に義母は、義祖母にされてきたのと同じような意地悪を私にするようになりました。それに気づいたリョウは私をかばうように「すぐに同居を解消しよう」と言ってくれます。ただ私は「少し待ってほしい」と止めました