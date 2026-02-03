きょう（3日）は節分です。節分の縁起物として知られる恵方巻を集めたフェアが岡山市の百貨店で行われています。 【写真を見る】節分の日に食べる「恵方巻」を集めたフェア約20種類 2500本物価高の中もせいたくに？金箔を巻いた高級な恵方巻も【岡山】 岡山高島屋で始まった招福節分フェアです。会場には約20種類、2500本の恵方巻が販売されています。 物価高の中でも伝統行事の際は贅沢に過ごしたいという声も多く、大間産