きょうは冷たい風が身にしみる寒さになりそうです。 【写真を見る】万全の防寒対策を 予想最高気温は名古屋･岐阜･津で9℃ 冷たい風が身にしみる寒さに…愛知･岐阜･三重の天気予報（2/3 昼） 正午前の名古屋市内は、少し雲はあるものの概ね晴れています。気温は7℃。風速は5.5メートルで、日差しの暖かさをかき消してしまうような冷たい風が吹いています。 午後も平野部・山間部とも概ね晴れるでしょう。カラッとしていま