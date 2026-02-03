〜2026年2月 「経済対策、衆議院選挙」に関するアンケート調査 〜1月23日、高市首相が衆議院を解散し、第51回衆議院選挙が1月27日に公示された。2月8日の開票で、解散から投開票まで16日間の戦後最短の決戦となる。東京商工リサーチ（TSR）は1月30日〜2月2日、高市政権の総合経済対策の評価と衆院選での争点について企業向けアンケート調査を実施した。衆院選の論点は、「内需拡大の推進」が41.8％（2,326社中、973社）と最