柏崎市与板で、雪の重みで倒壊した車庫の下敷きになり住人の50代男性が心肺停止の状態です。 警察と消防によりますと、3日午前6時すぎ、柏崎市与板の住民から「近所の家が雪で倒壊している」と110番通報がありました。消防が現場に駆けつけたところ、雪の重みで住宅に隣接する車庫が倒壊していて住人の50代男性が下敷きになっていました。 約2時間後に男性は救助され病院に搬送されましたが、心肺停止の状態です。車庫の屋根