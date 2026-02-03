２月４日に「さっぽろ雪まつり」が開幕するのを前に、大通公園では大雪像の引き渡し式が開かれました。高さ１３メートル、幅２０メートル。およそ１か月かけて作られた、大通４丁目のＳＴＶ広場の大雪像「祈り～縄文からのメッセージ～」です。大雪像が完成し、会場の管理者に引き渡されました。中央に鎮座するのは、縄文人の精神的象徴で国宝の中空土偶・茅空。右側には長い槍を力強く振るって狩り