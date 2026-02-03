米国女子ツアー（LPGA）の2026年開幕戦は完走することができなかった。最終日に最終ラウンドが中止となり、54ホール短縮競技になった。世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が15カ月の未勝利に終止符を打つ結果にファンは喜んだが、同時に、後味の悪さも残った。 【写真】これは危険寒波で空港もこの有様最終日は、強風により順延となった第3ラウンドの残りと最終ラウンドが、午前10時に同時にスタートする予定だった