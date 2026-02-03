札幌圏を中心とした大雪で、２月３日もＪＲやバスなど交通機関に運休や遅れが出ています。ＪＲは一部の列車を終日、間引き運転するほか、最終列車の繰り上げを決めています。ＪＲ北海道によりますと、大雪の影響で３日も札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートなど１３７本の運休が決まっています。ＪＲ千歳線や函館線、学園都市線では間引き運転を実施していて、千歳線では１時間に１本から３本、函館線の小樽や岩見沢方面の