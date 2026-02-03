ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート日本代表の坂本花織選手が現地時間2日の夜、本番会場で初練習を公開しました。スケーティング練習後、まずフリーの曲をかけ練習。3度ミスがあり、それらを確認した上で最後にショートの曲をかけ滑りましたが、半分ほどで練習を終えました。ちょうど周りに選手がいなかったため、「五輪会場で1人で滑るなんて贅沢」と楽しそうに話した坂本選手。オリンピック代表を務めるのはこれで3度目で