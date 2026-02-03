都内や香港で両替商が運んでいた多額の現金が連続して狙われた事件で、羽田空港から逃走した車が、埼玉県春日部市で盗まれたものだったことがわかりました。この事件は先月、台東区東上野で、現金およそ4億2000万円が入ったスーツケースが奪われ、その2時間半後に、羽田空港で両替商の男性らがおよそ1億9000万円の現金が奪われそうになり、その後、この現金の一部が香港で奪われたものです。羽田空港からは4人組の男が白い乗用車で