沖縄県で16歳未満の少女に性的暴行をした罪などに問われているアメリカ兵の男の裁判で、最高裁は男の上告を棄却しました。アメリカ空軍のブレノン・ワシントン被告（26）は2023年12月、沖縄本島で16歳未満の少女を車で連れ去り、自宅で性的暴行をしたとして不同意性交などの罪に問われています。一審の那覇地裁・二審の福岡高裁那覇支部は、ともに懲役5年の実刑判決を言い渡しましたが、被告側は判決を不服として上告していました