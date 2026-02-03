「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝とカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝が第１クール３日目に初めてブルペン入りした。身長１９１センチのルーカスと２０３センチのラグズデールがそろってブルペンに並ぶ姿は迫力満点だ。“ツインタワー”はＷＢＣ球で投球していた石井をはさむような形で投球。最速１５６キロ左腕のルーカスは片