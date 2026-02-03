これまでに降った雪で建物の倒壊などが相次ぎ、新潟県柏崎市では倒壊した車庫の下敷きになり54歳の男性が意識不明の重体となっています。 冬型の気圧配置が緩み、大雪のピークは過ぎましたが、午前9時の積雪が魚沼市守門で328cm、十日町市で259cmとなるなど各地で平年を上回る積雪となっています。この影響で長岡市では2日夜、繁華街のアーケードの屋根が崩れる被害がありました。さらに柏崎市では3日朝、雪の