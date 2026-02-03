IVE（アイヴ）が、新曲「BANG BANG」をTikTok（ティックトック）で公開する。3日午後6時に2枚目アルバム「REVIVE＋」の先行公開曲の同曲を一部先行配信する。韓国メディアのアットスタイルは3日「BANG BANGは、EDM（エレクトロニック・ダンス・ミュージック）と、エレクトロニック・サウンドを中心に、ウエスタン・スウィングを活用したイントロから直線的なビートとエネルギーが特徴のトラック」と説明した。これまでIVEは、TikTo