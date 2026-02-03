新潟県長岡市で2日、海の恵みに感謝するカニ供養が行われました。長岡市寺泊地区で2日に行われたのは、海のめぐみに感謝するカニ供養。去年、約240万人が訪れたという寺泊の魚の市場通り。【寺泊浜焼センター難波圭介社長】「（去年）魚の市場通りの入れ込み客は過去最高かそれに近いお客様が来てくれた」カニが目玉の一つとなっている魚の市場通りですが物価高騰の影響でその値段は2倍から2.5倍に上がっているといいます