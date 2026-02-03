おいしく「フードロス」に取り組むレストランの話題です。物価高が止まらない中、野菜の価格も高騰しています。農林水産省が1月28日に発表した野菜の平均小売価格によりますと、タマネギは58％、トマトは21％高くなっています。一方で、平年並みの価格で家計に優しい冬野菜がブロッコリーです。今や食卓の定番野菜の一つとなっているブロッコリーですが、実は「茎」の部分は活用が進んでいません。農園「アイファーム」では、年間2