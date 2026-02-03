お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。吉本興業の養成所「NSC」時代の天才について語った。この日はSUPEREIGHTの大倉忠義がゲスト出演。プロデューサーとしての顔も持つ大倉はスターの素質について語った。MEGUMIが「芸人さんとかは？」と話を振ると、向井は「吉本の養成所があるんですけど、僕らはチョコレートプラネットとかシソンヌが同期