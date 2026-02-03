千鳥の大悟が２日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、昨年の「ＴＨＥＷ」は居酒屋で見ていたと告白した上で、優勝したニッチェの松葉づえ騒動に加わった。この日は「ＴＨＥＷ」のスペシャルで、昨年優勝のニッチェ、２年連続準優勝の紺野ぶるまらが出演した。ニッチェは決勝ネタで使用した松葉づえ代４７５０円を請求。だが大悟はこの松葉づえがどう使われたかが分かっていない様子だったことから、簡単にネタを説明