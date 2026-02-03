漢方薬大手のツムラは３日、養命酒製造の主力製品「薬用養命酒」などの事業の買収を検討していることを明らかにした。この日に発表したコメントで、買収について「検討を行っていることは事実」とした。養命酒製造も３日にコメントを発表し、筆頭株主の投資会社「湯沢」との間で、株式の非公開化と薬用養命酒などの事業の売却を「検討していることは事実」とした。売却先については「現時点で決定した事実はない」としている。