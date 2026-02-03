大相撲の両横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）と大の里（25＝二所ノ関部屋）が3日、千葉県成田山新勝寺での節分会に参加した。当地で2横綱の共演は2018年の白鵬、稀勢の里以来8年ぶり。この日は3回の豆まきで大豆約860キロ、からつき落花生約400キロなどを用意。「福は内」のかけ声のもと、両横綱や関脇・高安（35＝田子ノ浦部屋）、大栄翔（32＝追手風部屋）、御嶽海（33＝出羽海部屋）らが勢いよく豆を投げると参拝客から歓声が沸