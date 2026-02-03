上沼恵美子が１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、近年増加傾向にある夫婦がそれぞれの実家に帰る「セパレート帰省」を絶賛した。上沼は「そうでないとあかん。昭和が不自然だったんです」と自身の経験を話した。「旦那さんに兄弟がいると、姑さんがその兄弟の娘、一番好きだからね。一番仲のいい」と姑は娘をもっとも大切にすると述べた。「嫁さんは二番ではない。八番目くらい。近所の奥さんだ