3日の閣議後の会見で、フリーの記者と小野田紀美大臣との質疑応答が噛み合わない場面が見られた。【映像】記者「チャイナの…」→小野田大臣がキッパリ発言（実際の様子）フリーの記者は「官邸付きの記者からの情報で大臣に確認していただきたいことがあるんですけど」と切り出し「（日本の）マスメディアの報道局長クラスの方たちが報道に関する勉強会をやると中国大使館から海南島に招待された。だが、勉強会が終了した後の