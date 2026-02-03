「節分」の2月3日、千葉県の成田山新勝寺で恒例の豆まきが行われました。2026年の豆まきには、大相撲の横綱・大の里や豊昇龍のほか、俳優の仲野太賀さんや白石聖さんらが駆けつけました。成田山新勝寺では、祭られている「不動明王の前では鬼も改心する」との言い伝えから、「鬼は外」は言わずに「福は内」のみを唱えるのが特徴です。