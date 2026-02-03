モバイルバッテリや充電アダプタでお馴染みのAnkerから「Anker Nano トラベルアダプタ (5-in-1, 20W)」が2月3日に発売された。USB-C×2ポート、USB-A×2ポートを装備した多ポート充電器に、通常のACコンセントを1つ備えている。これならこのアダプタ自身がコンセントをひとつ占有したとしても、結果的に使えるコンセントの数は減らない。Anker Nano トラベルアダプタ (5-in-1, 20W)、価格は3,990円。USB-AとUSB-Cポートを2つずつ確