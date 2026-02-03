スターバックス コーヒー ジャパンは、バレンタインシーズン限定ビバレッジ『スイート ミルク チョコレート』を2月3日より発売する。スタバ「スイート ミルク チョコレート」Tallサイズ:持ち帰り579円、店内利用590円同商品は、スターバックスの定番人気ドリンク「スイート ミルクコーヒー」のコーヒー部分を、香り高いクリームカカオベースに置き換えて仕立てたバレンタイン仕様の一杯。カカオの香ばしさとやさしい甘みが特徴のク