Mizkanはこのほど、健康・美容ケア成分を配合したビネガードリンクの新ブランド「おいしいビネガーケア」を立ち上げ。3月5日より、「乳酸菌&りんご」「セラミド&ざくろ」「GABA&ヨーグルト」の3種を発売する。ミツカン「おいしいビネガーケア乳酸菌&りんご・セラミド&ざくろ・GABA&ヨーグルト」「おいしいビネガーケア」は、りんご酢をベースに、健康・美容ケア成分を組み合わせたビネガードリンク。忙