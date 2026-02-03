節分の2月3日、福岡市博多区の櫛田神社で、歌舞伎俳優らが豆まき神事に参加しました。 ■豆まき「鬼は外！福は内！」博多の総鎮守、櫛田神社では、7日からの博多座公演に出演する歌舞伎俳優の中村獅童さんらが豆まきを行いました。 境内に集まった人たちは、袋に詰められた「節分豆」がまかれるたびに、競うように手を伸ばしていました。■訪れた人「中村壱太郎さんが投げた豆を取ることができました。」「いっぱいもらいま