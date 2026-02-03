85型「FW-85BZ40P」 ソニーは、オフィスや商業施設、教育機関、交通施設などに向けた4K業務用ディスプレイブラビア3シリーズ16機種を、6月より順次発売する。発売日は、BZ40PシリーズとBZ35Pシリーズが6月15日、BZ30Pシリーズが7月15日。サイズは、BZ40Pが85型、75型、65型、55型。BZ35PとBZ30Pは85型から55型の4機種に加えて、50型と43型も展開する。 春発売予定のCrystal LEDのSシリӦ