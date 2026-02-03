東京午前のドル円は１５５．３８円付近まで弱含んだ。週明けにかけての円安・ドル高が一巡している。片山財務相が「日米財務相共同声明に沿って必要に応じて適切に対応する」と述べたものの、反応は限定的。 ユーロ円は１８３．７３円付近、ポンド円は２１２．８７円付近、豪ドル円は１０８．５１円付近まで水準を切り上げた後に押し戻されている。このあとの豪中銀の政策金利発表が注目されているが、豪ドルに思