巨人のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が３日、宮崎キャンプ２度目のブルペン入り。座った捕手に変化球を交えながら５５球を投じた。初日にブルペン入りした際には、実戦に向けて「球数はどんどん増やしていくつもり」と明言。初日は捕手を座らせて４０球を投じていたが、この日は１５球増える形となった。初めて、バッターボックスに打者を立たせての投球。阿部監督が熱視線を送る中、門脇、石塚、リ