◆１３５１ターフスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝１３５１メートル）国内最終追い切り＝２月３日、栗東トレセン昨年のＮＨＫマイルＣの勝ち馬、パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）はＣＷコースを単走。しまいに気合をつけられると、弾けるような伸び脚で６ハロン７７秒９を出し、特にラスト１ハロンは１１秒１と抜群だった。橋口調教師は「８２秒ぐらいの