2026年4月、日本の伝統芸能である和太鼓パフォーマンスを堪能できる新劇場が、京都駅前に開業決定！劇場の名前は「DRUM TAO THEATER KYOTO」。世界を舞台に活動し、累計1000万人以上を動員する和太鼓パフォーマンス集団 DRUM TAOの専用劇場となっている。そこで今回は、京都の夜に新たな体験価値を創出し、地域の活性化への貢献を目指す「DRUM TAO THEATER KYOTO」の魅力を余すところなくご紹介していく！和太鼓パフォーマンス集団