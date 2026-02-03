阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（前ブルージェイズ）とカーソン・ラグズデール投手（前ブレーブス）が３日、沖縄・宜野座キャンプで来日初のブルペン投球を披露した。身長１９１センチ左腕のルーカスは直球に加えてスライダー、チェンジアップ、スイーパーなど３３球。身長２０３センチ右腕のラグズデールはスライダー、フォークなど２６球を投げ込んだ。両助っ人とも先発ローテ候補。投球後は、藤川監督と会話を交