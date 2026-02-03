巨人は３日、春季宮崎キャンプ第１クール最終日を迎えた。 投手のブルペンでは今キャンプ初めて野手が打席に入った。実際の投手の球を体感でき、投手もより実戦をイメージしながら投げ込める。メジャー通算４７本塁打の右の大砲で新外国人のボビー・ダルベック内野手（３０）は、ドラフト３位左腕・山城京平投手（２２）の右打席に入った。途中、思い切って内角に投げ込んだ球が左足に当たり死球に。駆け寄って謝ったルー