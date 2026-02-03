アンカー・ジャパンは2月3日、Anker初となるトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」を発売しました。200以上の国と地域で使える3種類のプラグを搭載し、AC差し込み口と計4口のUSBポートから出力できるトラベルアダプタ。価格は3990円（税込）で、初回セールとして2月9日23時59分までAmazonとAnker Japan 公式オンラインストアでは20％OFFで販売します。さまざまな国と地域に対応できるプラグを搭載本体