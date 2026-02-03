歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。節分に合わせて撮影した金髪風スタイルの別人級ショットを公開した。【写真】「超カワイイッ」「似合ってる〜」三田寛子が披露した“金髪”姿の別人級ショット三田は「健康で長寿を願いながらの豆の数が多くて食べられるかなぁ」とユーモアを交えつつ、乙巳（きのとみ）年生まれで還暦を迎え、干支が一巡する一年を無事