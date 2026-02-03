新メンバー3人を迎え、6人体制で新たな航海を始めたアイドルグループ「クマリデパート」。その中心で静かに、しかし確かな情熱を燃やすのが、キャリア8年目の小田アヤネだ。来る2月のワンマンライブを前に、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社で「赤色」と向き合い続けた葛藤と、グループの未来を照らすための決意を語った。（「推し面」取材班） 「赤って、グループにとって大事な色じゃないですか」。加入当初、自ら望ん