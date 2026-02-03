国際バイアスロン連合は２日、ミラノ・コルティナ五輪バイアスロン女子イタリア代表のレベッカ・パスラー（２４）がドーピング検査で陽性となったと発表した。イタリアの反ドーピング機関が検査を実施し、パスラーには暫定資格停止処分を下したという。伊紙ガゼッタ・デロ・スポルト（電子版）によると、今五輪出場選手のドーピング違反第１号とみられ、検査ではがんの治療などに使われるレトロゾールが検出されたという。（ミ