3日（火）は除雪作業のチャンス。立春から寒さゆるむ。【3日（火）節分の天気】西から高気圧に覆われてきています。冬型の気圧配置がゆるみ、上空の寒気の勢いも弱まってきています。日本海側では昼ごろまで雪の降り続くところがありますが、午後は次第にやむ見込みです。除雪作業のチャンスですが、作業は必ず2人以上で、屋根からの落雪に注意しながら行ってください。一方、太平洋側や九州では引き続き晴れて、空気の乾燥が続き