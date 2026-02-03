【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、交流サイト（SNS）への投稿で下院の与野党議員に対し、連邦政府機関の一部閉鎖を解消するため2026会計年度（25年10月〜26年9月）予算案の修正案を速やかに可決するよう呼びかけた。ホワイトハウスで記者団に対し、与党共和党の議会指導部と協議したと明らかにし「解決に近づいている」と述べた。下院議事運営委員会は2日、修正案の取り扱いを議論。3日にも本会議で採決する可能性が