茨城県のJR水戸駅前で1月30日、男女4人が殴られるなどした事件で、公開手配後、逮捕された男の情報が30件以上寄せられていたことが新たにわかりました。沼尻吉記容疑者（45）は1月30日、JR水戸駅北口のロータリーで40代の女性の顔を殴るなどし、けがをさせた疑いが持たれています。警察は沼尻容疑者の画像を公開手配していて、「県の南部で似たような人物を見た」などの目撃情報が30件以上寄せられたことがわかりました。警察はこ