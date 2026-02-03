【Karte.185】 2月3日 公開 Karte.185「僕は支えられている」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は2月3日、チャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」Karte.185「僕は支えられている」を無料公開した。 Karte.185では、合格した萌子のお祝いにカラオケに繰り出すクラスメイトたち。併願1校目に不合格だった京太郎もそこに混じるが、独り悶々とした気持ちを感じ