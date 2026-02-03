松屋フーズが運営する牛丼チェーンの「松屋」は、2026年2月3日10時から10日9時59分までの1週間限定で「牛焼肉関連100円引きフェア」を開催します（一部店舗を除く）。プラス100円で「豚汁」を追加できる不動の人気メニュー「牛焼肉定食」に使用している牛肉を、上位ランクのおいしいグレードに絞り込んだといいます。このおいしさを体験してほしいとの思いで、牛焼肉関連メニューを期間限定、100円引きでお得に楽しめます。 香ばし