谷崎潤一郎の小説『春琴抄』が茅島みずき主演で舞台化され、4月29日から5月6日まで新国立劇場小劇場にて上演されることが決定した。 参考：茅島みずきは天才・黒川あかねにどう挑んだ？『【推しの子】』原作ファンだからこその覚悟 谷崎潤一郎生誕140年を迎える2026年、耽美主義文学の金字塔として知られる『春琴抄』を、劇団papercraft主宰の若手演出家・海路が演出。盲目の琴三絃奏者・春琴と、丁稚から弟子となり彼女に