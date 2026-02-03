３日前引けの日経平均株価は前営業日比１５４５円８３銭高の５万４２０１円０１銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８８２８万株、売買代金概算は３兆５２５２億円。値上がり銘柄数は１３３７、対して値下がり銘柄数は２１５、変わらずは４７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の下げから一転してリスクオン一色に染まった。日経平均は取引時間中に１月１４日に記録した史上最高値５万４３４１円