エルティーアールは2月12日より、「たべっ子どうぶつLAND CAFE」を大阪を皮切りに東京・愛知の3エリアにて順次、期間限定オープンします。■4種から選べるバーガープレートなどフードやデザート、ドリンクが登場「たべっ子どうぶつLAND」は、ギンビスのロングセラービスケット商品「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベントです。今回オープンするのは、“『たべっ子どうぶつLAND』の「美味しい体験」を全国へ”を