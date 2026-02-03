宝島社が発行する女性誌10誌（※）と男性誌2誌の12媒体によるフェムテック・フェムケア啓発プロジェクト「もっと話そう！ Fem＆（フェムアンド）」は、2025年11月21日〜11月28日に、読者1,334名（女性1,066名、男性268名）を対象に「不調と女性ホルモン」に関する意識調査を実施しました。プロジェクト5年目に入る2026年は、「自分を知って、まわりを知ろう」をテーマに、「女性の体を知ること」「課題に気づくこと・課題として捉